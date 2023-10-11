國民黨總統參選人侯友宜（前中）11日受訪表示已與民眾黨主席柯文哲取得聯繫，將會針對藍白合進行討論。（陳信翰攝）

國民黨主席朱立倫10日表示，前高雄市長韓國瑜是重要的成員，前一段時間也邀請他當副主席，希望協助2024大選，希望韓跟民眾黨總統參選人柯文哲多聯繫。國民黨總統參選人侯友宜今上午被問及與韓國瑜會面時間以及是否希望韓國瑜擔任副主席，侯友宜表示，「韓市長是不計較位置的人。」

中廣董事長趙少康11日發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，召集全台灣30位立委參選人召開記者會。（陳信翰攝）

資深媒體人趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，11日在中廣大樓舉行記者會，趙少康召集全台灣30位立委參選人，力拚國民黨國會過半，國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜將現身同台。

侯友宜會前受訪被問及與韓國瑜何時會面談整合？侯友宜打趣說，在這段時間他們常常有電話聯繫，「今天不就要見面了嗎」。侯說，大家都是認識那麼久的朋友，彼此常聯繫溝通沒障礙。

至於朱立倫提出邀請韓擔任副主席，侯友宜表示，韓市長是不計較位置的人，他最重要的是，大家如何團結在一起，贏回中華民國，贏得兩岸和平，大家想法是一致，團結面對選戰。

另外媒體也問及朱立倫邀請前立法院長王金平擔任侯友宜全國競總後援會總會長，侯友宜說，王院長一直對他非常善意跟支持，每一次跟他聊天，都提到義無反顧，一定會團結在一起面對選戰，「我常常跟他請益，他也給我很多啟示，我非常尊重王院長。」