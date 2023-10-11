國民黨主席朱立倫昨（10）日透露，已邀高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，引發議論。對此，有評論就此事3點分析，並認為在2024大選進入衝刺期的敏感時機，朱主動拉攏韓用意值得深思。

朱立倫昨說韓國瑜是國民黨非常重要的成員，有邀韓擔任國民黨副主席，也希望一起協助2024大選，也請韓國瑜多跟柯文哲或很多的重要人士來聯繫。對於韓國瑜是否答應接任副主席？朱立倫則說會尊重韓國瑜的回答。朱立倫透露，有與韓國瑜討論到輔選事務，也會請韓國瑜多支持侯友宜，讓大家團結在一起。

《中評社》今評論指出，朱主動拉攏韓恐有三大用意，首先是防範中廣董事長趙少康的戰鬥藍，第二是墊高國民黨戰力爭取藍白合的有利位置，第三則是塑造團結氣氛，防止韓國瑜可能爭取黨主席的風聲瀰漫。

該評論進一步分析，韓國瑜擁有廣大深藍支持者，若韓國瑜與戰鬥藍靠得太近，恐讓戰鬥藍進一步擴張，若將韓國瑜留在身邊，將成鞏固朱立倫的地位。此外，韓國瑜若在關鍵時機挺侯，將正面影響侯友宜的民調支持度，若韓以國民黨副主席的姿態助侯在整合後能當正的，朱立倫也會有功。

該評論最後提到，若朱立倫成功延讓韓國瑜加入黨中央團隊，等於是提早布局，避免韓國瑜成為外界討論的黨主席接班對象，導致自己因選情不佳而受制於人。不過該評論也提醒，朱立倫出手拉攏韓國瑜雖有利而無害，但動作若太大恐使國民黨在藍白整合關鍵時刻自亂陣腳。