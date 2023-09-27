女歌手李毓芬曾為女子團體「Dream Girls」的成員之一，後來還跨足電視劇推出作品《愛上兩個我》、《濤女郎》等，獲得不少粉絲支持。不過，有眼尖的網友發現，她的社群追蹤人數持續上升，目前已逾823萬人次追蹤，緊追「周董」周杰倫的845萬人。

李毓芬去(2022)年推出全新單曲〈再見公主〉，官方MV截至目前，已超過1.7億的觀看數，顯見她成了「流量怪物」，人氣不俗。近日，就有網友在PTT版上以「李毓芬是不是要準備問鼎台灣IG第一人了？」為題發文，透露自己被她823萬的追蹤人數嚇到，「目前輸周董的845.4萬，過沒多久應該就會超越了，準備問鼎台灣第一人周子瑜的1232萬。」並向廣大網友們詢問原因。

相關貼文曝光後，引發討論，不少網友紛紛提出自身的觀點，表示：「她在泰國發展，可以開個唱試水溫」、「她已經開始打入歐美市場」、「連許光漢也才160萬耶。」此外，還有人嗨喊：「台灣Lisa」、「流量怪物！」

不過，也有不少網友也提出不同的看法：「買粉天后」、「從沒覺得她紅」、「真人有幾個」、「沒什麼作品，能到這樣也太扯了」、「商業價值很高？」事實上，李毓芬除了IG追蹤人數大幅上升外，暌違多年推出的新單曲〈再見公主〉也獲得廣大迴響，驚人的觀看數在社群上引發討論，還有資安專家發文分析，稱其臉書粉專中至少有9成以上是假帳號。