安孝燮（右起）、全余贇、姜勳很想回到父母年輕的時光。（Netflix提供）

翻拍自台劇《想見你》的Netflix韓劇《走進你的時間》由安孝燮、全余贇、姜勳3人主演，今（4日）在韓舉辦記者會，安孝燮表示，怕自己的詮釋時會被許光漢、柯佳嬿、施柏宇影響，特地沒去看原作，「但之後會想找來比較一下」，一旁的姜勳也跟著附和，全余贇則說「我是原作的粉絲，拍攝時本想再拿來複習，但最後沒有，也是因為怕演技會太相似」。

《走進你的時間》劇情描述2023年的韓俊熙（全余贇飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮飾），聽著歌曲〈You to Me Again〉，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全余贇飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳飾），展開了3人之間的故事。

安孝燮透露「是在不知道有原作的情況下收到了劇本，越讀越覺得有趣，第一次看到這麼令我起雞皮疙瘩的劇本」，看完後立刻決定接演，全余贇表示「我本來就是《想見你》的劇迷，這樣命運般的機會來到我身邊，當然不能放棄」，姜勳則在試鏡時，工作人員都一致覺得還是新人的他相當適合，當場就被錄取，但他笑曝，故意在導演前裝作很苦惱，「但在搭電梯要下樓時就立刻回覆說好」。

導演金鎮園表示，自己也是原作的粉絲，所以在翻拍的過程中一直很苦惱，「不能太相似，也不能太不同，得取得一個平衡」，除了努力保留台版的精隨，也拍出韓國特有的色彩，並提到，因為台灣偶像劇在情感刻劃方面相當突出，很有觸動人心的魅力，這部分是他最想維持的部分。

若擁有穿越時空能力，最想回到什麼時候？3人皆表示，非常滿足於現況，「現在就非常幸福了」，但很想回到父母年輕的時光，安孝燮稱「很好奇如果和與我同齡的父母見面的話，會展開什麼樣的對話」，姜勳也表示「我很想知道父母之前是怎麼談戀愛」，和奶奶感情相當好的全余贇則說「想跟奶奶成為朋友」，讓最先回答的安孝燮忍不住喊「你們怎麼都學我」。

另外，大勢女團「NewJeans」也將翻唱歌手金鐘旭的〈美麗的拘束〉，作為該劇的插曲之一，導演金鎮元透露，因為NewJeans帶起了「新式復古風潮（Newtro）」，很開心可以邀到她們參與其中，且拍到一半才發現原來《走進你的時間》拍攝的學校竟和NewJeans夯曲〈Ditto〉MV是同一間，開心直呼「我覺得這就是命運」。

《走進你的時間》共12集，將於9月8日全數在Netflix上線。