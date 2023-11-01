周三香港恆生綜合指數早市跌0.3%，為17062點。國企股(H股)跌0.3。科技指數跌0.6%。
騰訊跌0.8%，阿里巴巴跌0.9%。
繼週二大跌3.6%之後，汽車類股再跌1.4%；蔚來跌2.0%，小鵬跌1.7%，理想跌1.7%。
比亞迪跌2.1%，報232.4港元。根據港交所資料，巴菲特在10月25日出售比亞迪H股82.05萬股，每股均價245.86港元，套現2.02億港元。
海底撈跌6.3%，報18.3港元；該公司公布，以57萬美元向特海國際收購日本酒店Japan Hai全部股權。
美股隔夜收高，然那斯達克金龍中國指數下跌1.7%。港股在昨日跌293點後，週三高開26點。
周三香港恆生綜合指數早市跌0.3%，為17062點。國企股(H股)跌0.3。科技指數跌0.6%。
騰訊跌0.8%，阿里巴巴跌0.9%。
繼週二大跌3.6%之後，汽車類股再跌1.4%；蔚來跌2.0%，小鵬跌1.7%，理想跌1.7%。
比亞迪跌2.1%，報232.4港元。根據港交所資料，巴菲特在10月25日出售比亞迪H股82.05萬股，每股均價245.86港元，套現2.02億港元。
海底撈跌6.3%，報18.3港元；該公司公布，以57萬美元向特海國際收購日本酒店Japan Hai全部股權。
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