周三香港恆生綜合指數早市跌0.3%，為17062點。國企股(H股)跌0.3。科技指數跌0.6%。

騰訊跌0.8%，阿里巴巴跌0.9%。

繼週二大跌3.6%之後，汽車類股再跌1.4%；蔚來跌2.0%，小鵬跌1.7%，理想跌1.7%。

比亞迪跌2.1%，報232.4港元。根據港交所資料，巴菲特在10月25日出售比亞迪H股82.05萬股，每股均價245.86港元，套現2.02億港元。

海底撈跌6.3%，報18.3港元；該公司公布，以57萬美元向特海國際收購日本酒店Japan Hai全部股權。

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