大陸國務院近日印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，大陸商務部1日召開的「新疆自貿試驗區總體方案」專題新聞發佈會上，大陸商務部副部長郭婷婷表示，支持新疆自貿試驗區緊密結合國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能例如人民幣跨境結算，以及推動數位經濟發展、加強人才服務保障等。

根據規劃，新疆自貿試驗區的實施範圍將有179.66平方公里，涵蓋三個片區，包含烏魯木齊片區134.6平方公里、喀什片區28.48平方公里與霍爾果斯片區16.58平方公里，且定位各自不同。

具體方案措施來看，郭婷婷說，第一是促進投資便利化，將鼓勵新疆自貿試驗區健全外商投資的服務保障機制，保障外企公平參與政府採購、招投標和標準制定等活動；鼓勵設立外資研發中心，在研發費用、專職研發人員數量、購置設備等方面降低准入門檻，提升外資吸引力。

第二是在增強金融服務功能上，將支持境外金融機構在新疆自貿區設立銀行、保險、證券等金融機構，提供國際化、多元化的金融產品服務，同時依託雙邊政府間合作平台和聯動機制，推動與共建「一帶一路」國家在大宗商品貿易、境外承包工程、邊民互市等領域開展人民幣跨境結算。

第三在推動數位經濟發展部分，則將加快數位基礎設施建設，支持自貿區發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，並與中亞國家依法展開數據資訊交流合作。

第四是在加強人才服務保障方面，將支持新疆自貿試驗區率先落實編制職位、科研經費、人才評價、激勵保障等人才改革政策。