台中市議會7日進行交通地政業務質詢，市議員鄭功進抨擊觀旅局管轄的3個服務中心硬體設施不佳，且宣傳文宣以其他縣市居多，要求提升台中的城市觀光形象；市議員陳雅惠等人則認為，台中每年吸引近6、70萬名國際人士來旅遊，相關網站及服務仍嫌不足，要求加強。

鄭功進表示，觀旅局管轄的3大服務中心分別設在台中機場、台中車站、高鐵台中站，其中高鐵站內的服務中心位置偏僻，中心內僅有1張桌子，且桌上擺滿物品；另台鐵內的服務中心遊客諮詢處只有桌子沒椅子，遊客只能站著接受服務，硬體設施明顯不足。

在軟體方面，鄭功進接著說，3處服務中心內的城市文宣也不夠，甚至放置台北市城市宣傳的文宣還比台中的數量多；台中會展中心再幾年就要落成，城市旅遊服務中心應該升級，市府應檢討旅遊相關資訊的提供，讓更多旅客願意到台中玩。

市議員陳雅惠、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳俞融與蕭隆澤等人聯合質詢，陳雅惠說，近年來自由行旅客、背包客增多，尤其許多外國旅客到台中，市府應提供多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，同時加強提供不同語言的翻譯人員服務，讓旅客能方便諮詢及獲得旅遊相關資訊。

觀旅局長陳美秀表示，根據交通部估算，今年約會有600萬國外旅客到台灣，其中約11至12％到台中，市府一直積極做國際行銷，今年也陸續更新英、日、韓版各式主題文宣，明年將評估擴充東南亞目標客源市場語系的網站及觀光文宣，也透過大玩台中Instagram外語貼文曝光行銷台中特色亮點。