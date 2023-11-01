李宜泰表示，AI伺服器整機整櫃出貨相當看好，其中包括高速網路、運算等的整合。至於法人問及對AMD MI300的看法，李宜泰認為，明年首季技嘉會推出AMD MI300的產品，目前已完成樣品進行測試。

李宜泰表示，因應AI伺服器的需求擴增，技嘉持續優化生產製造，目前台灣有二個工廠，可以因應明年需求；第二季的晶片缺料情況，已經在第三季緩解。除了第四季動能持續外，明年也看到成長的契機，客戶端AMD及Nvidia都有新品推出，而同時，技嘉也持續洽談新客戶。由於AI需要更大的記憶體、處理器等，價格比傳統高上10-15倍。技嘉對伺服器成長樂觀，主要客戶在歐美，未來會持續拓展亞太市場。

在顯卡方面，技嘉今年上半年出貨平淡，但下半年自3Q尾端開始，就看到終端需求暢旺，通路庫存明顯回到正常水位。技嘉對全球網咖設備升級需求樂觀看待，同時，歐美也進入傳統旺季。

技嘉2023年第3季產品營收比重，顯示卡36%、主機板22%、伺服器27%與其他15%。至於區域營收比重，美洲41%、亞太區34%、歐洲與中東25%。