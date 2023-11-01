南京南特精密機械有限公司，位於南京台商工業園區，正全力投入建設一座價值5000萬元人民幣的工廠，以生產高精度機床。該工廠的第一階段工程是設備恆溫恆濕的生產車間，計畫於2024年上半年竣工，希望能在3年內投入生產。

從輔仁大學企業管理系畢業後的張育瑋，從事機床原理和實務、企劃、外貿等方面的工作一年多，而後決定前往美國佛羅里達攻讀企管碩士。返台後，他便進入到父親的公司工作，從最基層的學徒做起。他積極地參與各個環節的學習，從原料裝配、物料整理、製造加工到市場行銷，花費了兩年多的時間，全面的瞭解工廠生產和市場推廣的全過程。

20多年前，大陸製造業迅速崛起，張育瑋的父親意識到越來越多的客戶前往大陸拓展新事業，又大陸市場的營收已經占到公司總營業額的一半。經深思熟慮後，張育瑋家族於2000年至南京租賃工廠，2004年即在南京台商工業園區自建廠房，創建了南京南特精密機械有限公司。

2005年，張育瑋被調往大陸負責新廠業務，主要從事機床對外加工及磨床設備製造的工作。通過專注於高科技領域的「專精特新」的特性，依靠技術優勢與大陸多家知名機床廠家合作，提供機床加工服務的同時，也研發製造出一款磨床設備，可生產出高精度的直線導軌。導軌的精度與進口品一致，但磨床設備的價格僅為進口直線導軌價格的十分之一，工廠還可依據實際情況進行靈活生產，縮短製造週期，保障交付時間。自此逐漸的在大陸打開市場，公司也從年營業額不到1000萬元來至整體營收超過2億元，18年間營收規模增長了20倍。

近年來，高端製造設備行業是張育瑋瞄準的新賽道，所以他決定斥資改造車間，以滿足生產高精度數控機床的需求。細數在南京打拼的18年，張育瑋的事業在他辛勤努力下逐漸壯大。南京已成為他第二個家鄉，他期許未來能帶領家族企業繼續在大陸深耕發展。