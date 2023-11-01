50歲A男以約拍為由將32歲女子騙到旅館性侵，女子不堪受辱提告，卻在案件尚未判決前就輕生，新北地方法院依強制性交致人自殺罪處12年徒刑。

檢方指控，A男透過網友結識女子，前年11月19日晚上兩人相約外拍，A男載著當時行動不便需倚靠拐杖行走的女子到旅館後，趁兩人獨處時不顧對方反對，指侵女子後又強拉女子替自己手淫，並害女子輕生。

A男則稱，僅在拍攝過程無意碰到女子，沒有性侵女子，他只有在拍攝過程中起生理反應，自己手淫，女子也沒有叫他不要這樣做，但他稱過程沒有全錄，更將記憶卡丟了。

合議庭發現，女子事後提告，除了向網友吐訴外也多次嘗試輕生，最後在去年8月2日留下字條後輕生，送醫兩個月死亡。

合議庭以女子和網友對話，加上社工證稱女子在開完偵查庭後痛哭，甚至出現嘔吐、發抖等情形，認定A男性侵女子，更造成女子負面情緒。

合議庭認為，A男利用邀約女子拍照的機會，為滿足一己之私性侵女子，造成女子身心嚴重受創，最終因無法接受被玷污輕生，考量A男始終否認犯行，未能達成和解、獲得對方家屬原諒，依強制性交致人自殺罪處12年有期徒刑。

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