花蓮縣政府與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，協同處理花蓮垃圾；環保局副局長饒慶龍今表示，經過一段時間試燒，拿到使用執照後，12日17日前可正式交由台泥和平廠水泥窯處理生活垃圾，日處理量約200公噸，至於存放的真空打包垃圾，也會逐漸去化，解決垃圾危機。

花蓮縣每天產出垃圾量約174公噸，除了部分鄉鎮有垃圾掩埋場，過去都送到宜蘭利澤焚化爐處理。花蓮縣環保局與台泥公司和平廠簽約20年，在花蓮和平廠興建一座氣化爐及水泥窯協同處理廢棄物系統，今年8月氣化爐區域興建完成，9月5日提出試營運備查案。

環保局副局長饒慶龍今天說，估算每日處理約200公噸，目前規劃載運秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉及卓溪鄉等5鄉鎮市家戶垃圾，另外，因目前家戶垃圾「打包」暫存在花蓮、吉安垃圾場區，預估每天可以去化約50公噸，因此每天進場垃圾總量預估220至250公噸。

他說，環保局估計，氣化爐啟用後，可縮短垃圾送往外縣市處理的運輸距離，且不需要支付飛灰、底渣的清運費用，若以每天處理200噸計算，每年減碳量可達4萬公噸，減少垃圾處理費2187萬餘元，垃圾轉運費用約3011萬元。

饒慶龍說，在氣化爐正式營運前，台泥必須取得空汙、水污染防治等5項使用（核可）執照，其中廢棄物清理計畫、消防設備2案已通過，其他申請案分別送縣府建設處、環保局審查中，拿到後就能正式處理生活垃圾。

饒慶龍表示，水泥旋窯的高溫高於一般焚化爐，不會產生戴奧辛，且氣化爐採負壓密閉艙設計，經過一段時間試燒，完全沒有異味，上月縣議會保安小組議員曾前往視察。

另外，縣內產生的事業廢棄物，暫時無法進入台泥高溫處理，必須向經濟部申請，現階段仍交由乙級處理業者送宜蘭利澤焚燒。