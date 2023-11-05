桃園市八德區廣德里環保志工隊前往宜蘭交流，但在太平山要下山時，一台遊覽車疑似煞車失靈撞山壁並側翻，帶隊的廣德里長吳在能也在翻覆車上。目前已知2遊覽車志工共71人，受傷名單仍在確認當中，桃園市政府也緊急派員前往宜蘭了解狀況。

八德區區長蔡豊展表示，接獲里長通知，得知環保志工2遊覽車到宜蘭參訪、交流，其中1台剎車失靈撞向山壁並翻覆，吳在能也在翻覆車上。

環保局清潔稽查大隊副大隊長李堯夫、八德中隊長鄭一帆、里長總幹事呂學昌、區公所民政課長已出發趕赴宜蘭了解狀況。