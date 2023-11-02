王毅會見宏都拉斯外長雷納共建一帶一路。（大陸外交部）

中國大陸外交部消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅1日在北京會見宏都拉斯外長雷納。雷納稱，宏方堅定恪守一個中國原則，願與中方高品質共建一帶一路，推動宏中各領域互利合作。王毅強調，中國國家主席習近平宣布了高品質共建一帶一路八項行動，將為中宏合作開闢新的途徑。

王毅說，中宏建交後，在兩國元首戰略引領下，雙邊關係快速開發，呈現廣闊前景和蓬勃活力。今年6月，卡蕬楚總統對中國進行成功國是訪問，兩國元首舉行歷史性會晤，為推動雙邊關係高水準起步奠定重要基礎。中方高度讚賞宏方堅定恪守一個中國原則，支持宏方為維護主權獨立、促進開發所作努力，支持宏方自主選擇符合本國國情的開發道路。習近平宣布了高品質共建一帶一路八項行動，這將為中宏合作開闢新的途徑。

中方願同宏方全面落實兩國元首達成的重要共識，加強各層級交流，深化開發戰略對接，高品質共建一帶一路，推動中宏關係取得更多實實在在的成果，更好造福兩國人民。歡迎宏都拉斯作為主賓國參加第六屆中國國際進口博覽會，祝宏方參展取得圓滿成功，中方願為宏特色產品輸華創造更多機遇。

王毅表示，中方願與宏方加強國際協作，維護開發中國家正當利益和國際公平正義。中方願與宏方共同推動中拉論壇及中拉整體合作邁上新台階。

雷納感謝中方邀請宏都拉斯作為主賓國參加第六屆中國國際進口博覽會，表示宏中關係起步雖晚，但前途光明。兩國建交以來，展現出友誼和團結，雙邊合作取得重要進展。宏方堅定恪守一個中國原則，高度讚賞習近平提出共建一帶一路等系列重要倡議，讚賞中國秉持不干涉內政原則，並在國際事務中發揮重要建設性作用。願與中方高品質共建一帶一路，推動宏中各領域互利合作更好惠及兩國人民。宏方願以明年作為拉共體輪值主席國為契機，推動拉中關係實現新的開發。