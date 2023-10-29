中國外交部新聞稿指出，王毅表示，在此次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極訊號。

王毅續稱，雙方都希望中美關係能盡快穩下來，爭取好起來。雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

此外，王毅在28日還與美國工商業等各界代表座談。王毅表示，中國對外開放的大門越開越大，營商環境持續改善，創新水準日益提升。中國國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣布一系列重大舉措，為推進國際合作，加強中美經貿往來帶來重要利多。

王毅說，中美互利合作的動力依然強勁，基礎依然深厚，空間依然廣闊，希望大家抓住中國高品質發展和高水準開放新機遇，發揮經貿合作壓艙石作用，培育兩國友好的民意和社會基礎，為中美關係改善發展作出新的貢獻。

美國工商界表示，重視中國向高品質發輾轉型，對中國市場充滿信心，支持兩國政府採取有效措施，便利人員往來。期待拓展雙方經貿、科技、創新、應對氣變合作，給兩國民眾帶來更多福祉。