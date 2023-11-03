中美預計下周舉行核武軍控磋商。但大陸軍事專家表示，中國與美俄的核武器數量不在同一量級，中國從來都沒有同意與美國開展正式的核武軍控談判，所以這次核武軍控磋商也是「非正式」的。

環球時報3日報導，宋忠平直言，美方想要通過核軍控磋商「探底」中國的核實力，同時阻止中俄發展新的核力量。美國「三位一體」核力量正在轉型，美國擔心其他國家超越自己，所以希望通過核談判來阻止別國發展，並不是真正為了全球核戰略平衡。

上海復旦大學美國研究中心教授張家棟則認為，中國的核力量正在上升，但還沒有上升到參與核軍控正式談判的層級。即將舉行的中美核軍控磋商表明，中國不回避自身應承擔的核軍控義務，這也是中美博弈的一部分。

報導指出，美國過去一直想要將中國拉入美俄核軍控談判，以此限制中國核武庫建設。2020年，美國軍備管制特使比林斯裡（Marshall Billingslea）宣稱要向中國施加一切必要壓力，要求中國參加削減核武庫規模的談判。

今年6月，美國白宮國安顧問蘇利文在美國民間組織「武器管制協會」演說時，提出逐步將中國拉入軍控對話的方法。蘇利文稱，可以制定一項多國參與機制，根據該機制，中國和聯合國安理會其他四個常任理事國將相互通報導彈試射情況。該機制實行後，還可在這些國家間建立危機溝通管道。

不過，報導稱，中方已多次闡明立場，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。2020年，時任外交部軍控司司長傅聰接受媒體採訪時表示，美提出所謂的三邊軍控談判，是為其自身擺脫條約束縛、謀求絕對戰略優勢製造藉口。

傅聰直言，中國核力量與美俄相比完全不在一個量級，要求中國參加所謂的三邊軍控談判不公平、不合理、不可行，中國不會參加。如美願將自身核力量降至中國水準，中國願參與國際核裁軍談判，但這在可預見的將來恐怕不會發生。