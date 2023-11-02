就在美中兩軍交流持續回溫之際，《華爾街日報》報導，拜登政府準備與中國舉行會議，討論核武軍控問題。這場軍控會議將於11月6日舉辦，將由美國國務院高級官員史都華（Mallory Stewart）和中國大陸外交部軍控司司長孫曉波主持。

報導指出，美國目前正尋求避免與中俄發生會破壞穩定的三方軍備競賽，而預定下周一登場核武軍控會議將是自歐巴馬政府以來美中兩國政府間的首次此類會談，將重點討論如何降低誤判風險。

報導稱，軍控和防核武擴散問題是美中兩國間最棘手的議題之一。卡內基國際和平研究院核政策項目和卡內基中國的高級研究員趙通直言，這次會議是為預期中的首腦會晤創造更好的政治氛圍所進行廣泛努力的一部分。但他也表明，對軍控討論的期望並不高。

事實上，北京對有關此次軍控會談的期望所提甚少。中國大陸外交部發言人汪文斌曾表示，在台灣問題上的分歧是改善中美關係的最大障礙，並稱中國大陸政府希望 「中美關係穩下來」。他說，這將包括「中美軍控和防擴散磋商」。

根據美國五角大樓10月發布的年度《中國軍力報告》，截至今年5月，中國大陸已擁有500多枚作戰核彈頭，到2030年很可能部署超過1000枚核彈頭，並在2035年前繼續增加核力量。

報導表示，美國白宮國安顧問蘇利文今年6月時在位於華盛頓的軍控協會（Arms Control Association）發表演講時稱，可以制定一項多國參與的安排機制，根據該機制，中國大陸和聯合國安理會其他四個常任理事國將同意相互通報飛彈試射情況。在實行該機制之後，還可以安排在這些國家之間建立「危機溝通」管道。

報導引述拜登政府的一名高層官員說法稱，美國計畫在下周的會議上討論可能在雙邊或多邊基礎上採取的措施。美國還計畫就中國大陸的核擴張、核理論和戰略穩定概念試探中國大陸的想法。

「我們需要與他們進行探討，以更好地了解北京對這些議題的看法」，該官員認為，希望這能引發一場討論，討論美中可以採取哪些實際步驟來管控戰略風險，包括未來就行為甚至能力方面的相互制約進行對話。