羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示將出席本月30日在杜拜登場的聯合國氣候會議。這是自1995年聯合國氣候變化綱要公約締約方會議開始舉辦以來，首度有教宗出席。

綜合法新社與路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行。教宗在幾週前即已警告，採取行動應對全球暖化的時間已經不多。

86歲的方濟各今天向義大利國營電視台Rai 1表示：「我將前往杜拜。我想我會在12月1日啟程，一直待到3日。我將在那裡待上3天。」

方濟各自2013年獲樞機主教選為教宗以來，一直將環境議題作為任內主軸。

方濟各在10月初發表了新的宗座勸諭「請讚頌天主」（Laudate Deum），這是他8年前具里程碑意義的勸諭「願祢受讚頌」（Laudato Si）的後續內容，警告人類引發氣候變遷所造成的損害「已無法逆轉」。

「願祢受讚頌」長達近200頁，不僅針對世界13億天主教徒，而是針對地球上的每個人，呼籲全球團結一致，共同採取行動保護「我們共同的家園」。

方濟各也在「請讚頌天主」中表示，世界對全球暖化的因應作為「還不夠，而我們所處的世界正搖搖欲墜，且可能瀕臨崩潰」。

但他表示，與會者若能就化石燃料轉向風力和太陽能等潔淨能源，達成具約束力的協議，杜拜會議「可以代表方向的改變」。

方濟各寫道，唯有真正致力於改變，「才能重建國際政治的信譽」。

方濟各在受訪時談到全球暖化：「我們仍然來得及阻止它。我們的未來、子孫的未來都處於危急存亡之秋。我們需要負起一些責任。」

這次杜拜之行將是教宗當選以來第45次出訪海外，阿拉伯聯合大公國也是他今年訪問的第7個國家。

方濟各表示，杜拜會議如果失敗，「將令人非常失望，並危及迄今為止所取得的一切成果」。

國家元首通常只出席這場會議的開幕式並發表主題演講。美國總統拜登去年在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）及2021年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）都曾在會前發表談話，而這類會議通常也是雙邊會議的場合。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1121102