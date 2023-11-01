台北市某高職昨發生1名學生遭7人毆打的肢體衝突事件，校方表示，受害學生僅手臂擦傷、破皮，已建議家長進一步到醫院驗傷，依校規，毆打學生可記大過以上，未來會開會決定確切處分。

該校學務主任表示，據了解，1年級同班同學起初發生口角衝突，後來演變成肢體衝突，總共7位學生動手打人，受害者沒有嚴重傷勢，僅手臂擦傷破皮，但已請輔導室給予輔導，被害者家長也已到校了解情況，校方建議家長可帶學生到醫院驗傷。

學務主任強調，此為非常嚴重的衝突事件，即使學生自稱有玩耍成分在，校方仍不容許學生被欺負，已告誡學生不應有任何不適當肢體接觸，今晚並緊急召開獎懲會議，讓相關委員知悉事發經過，依校規，毆打學生可記大過以上，日後會再召開一次正式會議決定確切懲處。

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