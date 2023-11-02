有些人成就高且氣場大，幾乎沒有人敢招惹，但他們內心其實東怕西怕。《搜狐網》分享3個缺乏安全感的星座，會透過不斷提升自我的方式增加自信心，在別人面前偽裝出冷靜沉著的樣子，就是不想被人看輕。

▎天蠍座

天蠍座給人愛記仇、睚眥必報的印象，除此之外，他們本身能力強，還擁有強大的氣場，因此大多數人都不敢隨便招惹，不過天蠍座其實很沒安全感，為了保護自己，不斷學習提升實力，不想被人看扁，而且還善於偽裝，不願讓人看到脆弱一面。

▎處女座

處女座凡事追求完美，舉手投足間散發從容自信，遇到問題時總能沉穩應對，職場上容易爬到領導階層，不過他們其實付出許多努力，才能有如今卓越的表現，處女座怕自己活得沒有底氣，所以不斷提升能力，使自己獲得話語權，並過上想要的生活。

▎獅子座

獅子座天生擁有強大氣場，遇到問題時不慌不亂，靠著過往經歷處理事情，但他們其實內心很害怕，擔心自己若沒有每天學習，有天可能會被別人超越，因此總是戰戰兢兢的工作，一秒都不敢懈怠，認為通往成功的道路沒有捷徑，想要被人崇拜就要努力打拚。