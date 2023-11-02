由台東縣政府推出的縣政APP「TTPush」，以金幣任務、消費折抵、停車繳費等多元化功能，大獲好評，至今已突破12萬名會員，今年11月起再推新功能，只要每天走5000步，就有機會獲得100枚台東金幣，鼓勵民眾多運動。

為打造全齡友善的幸福城市，「TTPush」APP首創結合金幣發放鼓勵民眾走路運動，自11月6日起至12月5日，民眾只要攜帶手機出門，每日走路達5000步，前2000名達標者可獲得當日100枚台東金幣。

台東縣國際發展及計畫處長曹劍秋指出，透過手機計步的數據，可以幫民眾紀錄每天走路所消耗的卡路里與減碳量；另外，為了減少紙張浪費，鼓勵民眾多使用電子發票，透過科技公益的倡導提供民眾捐贈電子發票就可以獲得台東金幣。

「TTPush」APP結合虛擬貨幣「台東金幣」，可用於全縣近600家特約商店消費折抵，另外，在全台近20家的數位縣民場域出示會員碼則可享店家提供的專屬優惠；由於金幣活動名額有限，也造就「搶金幣」成為新台東縣民運動。

今年新加入的3個場域有台東阿度的店9個單車租借站點、花蓮阿度的店單車租借站、怡和餐飲集團等，其中怡和餐飲集團的肯德基與必勝客更推出專屬TTPush會員全台獨家優惠，只要購買指定特惠組合立即可享36折優惠。

曹劍秋表示，TTPush會員目前以每週約100人的速度在增加，會員數已經突破12萬人，遠超過台東縣總人口的50％。