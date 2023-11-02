快來對！威力彩4.6億頭獎獎號出爐 億萬富翁是你？ 21:122023/11/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎4.6億獎號出爐。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩第112088期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、15、28、09、37、36，第二區中獎號碼為07號。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 足球》李克強驟逝取消友誼賽 梅西第8次大陸行泡湯 《家暴防治法》第7次修法 性私密影像納入保護令 NBA》韋少慘排百大球員第94 前金塊球星「野獸」不爽開罵 #威力彩 #頭獎 #億萬富翁 也許您會感興趣 推薦閱讀 河北彩花同框最帥YTR畫面曝光 他嗨喊4字引4.8萬人朝聖 16:522023/10/16 娛樂 Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌奪金威獎 榮獲調和威士忌之冠 16:402023/10/20 生活 第77屆商人節今日展開 選拔127家優良商號 17:452023/10/25 生活 温昇豪演全台首部保全職人劇 許願金鐘評審：明年入圍 19:352023/10/23 娛樂 《時來運轉》急尋運彩百萬得主!務必把握11／22兌獎期限 06:062023/10/17 體育 位子喬8次尬爆！柯P拉不走 不跟侯坐「換第9次就抓狂」 10:452023/11/02 政治 《其他電》致茂Q3獲利登第4高 前3季每股賺7.56元 16:182023/10/31 財經 金鐘58／陳妤二度走紅毯尺度大開 「深V到肚子」露長輩 17:242023/10/21 娛樂 台中巨蛋第8度流標 工程經費近百億僅1廠商投標 14:582023/10/17 生活 法國公開賽》戴資穎再戰大堀彩 鏖戰72分鐘成功復仇晉級決賽 17:252023/10/28 體育 大樂透年底加開百組200萬元 台彩公開「這號碼」最幸運 12:422023/11/01 財經 威力彩頭獎再摃 下期上看4億元 00:562023/10/24 財經 《時來運轉》他運彩買「過關組合」4,500元中488萬元獎金 06:302023/10/24 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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