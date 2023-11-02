《家庭暴力防治法》自民國87年立法，本會期第七度修法，修法重點包括納入同性婚姻伴侶、性私密影像納入保護令範圍等。立法院社福及衛環委員會、司法及法制委員會今天（2）召開聯席會議，逐條審查完竣，將提報院會討論。

立院社福及衛環委員會、司法委員會今天召開聯席會議，審議《家暴防治法》修正草案，全案共66條。召委邱泰源表示，本次修法重點在於完善被害人保護措施、強化再犯預防措施、保障同性婚姻權益。

本次修法針對第3條「家庭成員」擴大定義，為保障同性婚姻當事人及親屬權益，參照民法有關姻親定義，增訂第5款到第7款。另外民進黨立委蘇巧慧提案，家庭看護工24小時住在家庭中，應準用家暴防治法，這是對雙方的保護。

但衛福部長薛瑞元指出，雙方建立在僱傭關係上，而不是家暴防治法的血緣或姻親關係，應由其他法律處理。勞動部則表示，雇主和看護如有人身侵害，會廢止聘僱許可，並同意轉換雇主，目前已有相關原則和處理流程，一旦有疑慮，採取先安置後調查。最後通過附帶決議，家暴防治法公告修正後，衛福部、勞動部應研擬如何落實、強化家庭看護工保護，並提出報告。

本次修法重點之一是將性私密影像納入保護令法規，第14條第13到15款包括：禁止未經被害人同意散布播送性影像、命相對人交付所持有的被害人性影像、刪除或項網路平台申請移除已上傳的性影像。如為未同居伴侶，根據第63條之1亦準用。

另外，蘇巧慧提案增訂「家庭暴力風險資訊揭露及諮詢服務」專章，比照英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國做法，訂定「克萊爾法案」（Clare's Law），賦予親密關係潛在被害人，詢問及知曉家庭暴力紀錄資訊的權力。

薛瑞元表示，該做法有利有弊，需要再評估，且相關資訊整合尚未到位，建議小規模試辦。最後邱泰源宣布通過附帶決議，衛福部應於1個月內提出書面報告。

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