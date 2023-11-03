台北市議員應曉薇接獲持有我國就業金卡的新加坡籍女子陳情，指控遭蔡姓男子騙財騙色，最後更慘遭暴力相向，且蔡男疑似前科累累，長期遊走在各大知名社團尋找下手目標，受害人數恐不計其數；應曉薇指出，現行《家事法》沒有授權查詢家暴累犯者，呼籲應修法避免受害人持續增加。

應曉薇指出，蔡男長年遊走知名社團欺騙社友，更矇騙多名有經濟基礎女性，且蔡男疑有使公務員登載不實、酒駕累犯竊盜、妨害自由等前科，而蔡男除對前妻施以暴力，離婚後更不止一次對女性暴力，這次陳情的星籍女性不僅曾遭蔡男公然掌摑侮辱，更被以枕頭摀住不能呼吸，受害程度幾乎致命。

應曉薇表示，本案受害人持國家發展委員會發出的特別就業金卡，就業金卡在2018年2月8日施行，至今年6月30日的累計共許可僅7680 人，其中女性比例更不到兩成，然而如此優秀女性卻慘遭家暴傷害，近日更確診患上創傷後壓力疾患、恐慌症以及懼曠症。

台北市婦幼隊長許煜凡表示，針對外國人遭家暴的案件，原則上處理方式與本國人相同，唯一不同的是外國人的母語可能非中文，因此會提供8種語言的安全計畫書，用以提醒安全事項，並協助家暴受害人處理。

他指出，首先是展開人身安全保護，包括協助申請緊急保護令，護送至安置機構或醫療，接著在保護令執行階段，會派員警以及家防官到現場約制，以及保護令送達，後續會針對再犯風險做綜合評估。

許煜凡表示，台北市的家暴主責機關為北市社會局，結合相關的社政、衛政以及警政協同處理 ，最後也提醒被害人遇到家暴勿選擇隱忍，有任何暴力事件要和警察通報，或去電113求救，警方絕對會將施暴人繩之以法。

另外記者嘗試打電話給蔡男取得回應，不過對方甫接電話，知道來意後立即掛斷，對此沒有回應。

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