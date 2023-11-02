美國聯準會（Fed）二度凍息，儘管主席鮑爾仍未對停止升息鬆口，但市場樂觀預期升息周期已結束，10年期美債殖利率持續走疲、回落4.7％之下，美股四大指數2日早盤再度開高慶賀，道瓊指數勁揚逾200點，台指期雖在日盤大漲340點後熱潮小幅消退，仍續漲38點，暫報16,427點，領先現貨突破16,400點大關。

美股再度走強，台灣期交所內的美股三大指數也集體上漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別揚升221點、35.5點與78點；英國富時100期貨也上漲74點，暫報7,463點。

Fed 11月持續按兵不動，維持5.25％～5.5％的利率水準不變，而根據目前芝商所（CME）FedWatch工具顯示，有約8成投資人認為年底前Fed不會再有升息動作，市場高度期待升息周期畫下句點，10年期美債殖利率、美元指數吞下連二黑並相繼失守月線。

Fed利率決策落幕後，市場再度將目光焦點投向美股財報表現，蘋果預定2日美股盤後公布最新財報，iPhone15銷售表現，特別是在大陸市場的狀況，將成為市場關注的焦點。

元富期貨指出，台指期2日以實體長紅K棒作收，確立下檔萬六關卡支撐，市場的避險情緒也有所收斂，後續將持續關注蘋果等美股財報，以及3日將公布的10月非農就業報告，並觀察以巴衝突的地緣政治風險動態。