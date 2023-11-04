大陸女星白鹿（本名：白夢妍）以《長月燼明》、《招搖》等熱門陸劇走紅，其中她在《長月燼明》一人分飾三角，獲得觀眾好評；然而，學生時期的白鹿曾因喜歡韓劇，參加韓國SM公司的海外練習生選秀，但卻不幸落選，幸好她並未放棄，如今才能成為新一代古裝劇女神。

白鹿從小因熱愛韓劇，因此萌生到韓國當練習生的夢想，學生時期在媽媽的陪同下，曾到上海參加韓國SM公司的海外練習生選秀，卻因唱跳基礎不佳，第一輪就慘遭淘汰，但她並沒有放棄，自2015年起她陸續參與「貓的樹」工作室的微電影演出，隔年在陸虎單曲《留言》片中擔任女主角受到關注。

白鹿因熱愛韓劇，曾到上海參加韓國SM公司的海外練習生選秀。（圖／擷取自白鹿微博）

接著，白鹿演出陸劇《夢回朝歌》正式進入演藝圈，2017年她以古裝劇《鳳囚凰》獲得愛奇藝尖叫之夜「年度戲劇潛力藝人」獎項，之後主演的《招搖》、《長月燼明》、《周生如故》等劇，讓她被看見，而她在《周生如故》高達30場哭戲中，竟皆能以不同方式詮釋，更讓螢幕前的觀眾跟著哭紅雙眼，獲讚根本是「教科書級別」的演技。

白鹿演出多部古裝劇，精湛演技獲肯定。（圖／擷取自白鹿微博）

然而，在劇中總是仙氣十足、氣質出眾的她，私下其實相當古靈精怪，在不少幕後花絮中都可聽到白鹿的大嗓門及魔性笑聲，帶給劇組不少歡笑，而她也憑藉這項特質，成為大陸綜藝節目《奔跑吧》的固定班底，節目中不在意形象、沒有偶像包袱的模樣，圈粉無數。