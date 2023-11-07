白鹿面對王鶴棣變成土味情話達人。（愛奇藝國際站提供）

由白鹿、王鶴棣主演的都市情感劇《以愛為營》熱播中，最新播出王鶴棣男友力爆棚名場面，劇中白鹿不小心扭到腳，戲精上身的她對王鶴棣撒嬌要他背進醫院，口嫌體正直的王鶴棣看破不說破，全程霸氣公主抱白鹿，最後用腳關車門，讓網友大喊：「帥炸了！」

不同以往的傳統偶像劇傻白甜女主，白鹿劇中對自己的事業有清楚的規劃、目標，有野心，努力爭取每一次機會，遇到渣男直接說不，在劇中不巧碰見前男友開女友買的新車炫耀要載她，她霸氣回嘴：「你這麼喜歡開車，怎麼不去當司機啊？」

但面對王鶴棣馬上轉變成土味情話達人，撩人一流，說出來的情話都是一句接著一句瘋狂輸出，「今天收到一封信，遇見你是我的榮幸」、「今天讀了一本書，叫遇見你我願賭服輸」，面對已讀不回的王鶴棣 ，迎難而上的勇氣令人佩服，更是讓眾多觀眾讚道「糖分滿點，看得我嘴角上揚全程姨母笑」「一個愛演、一個愛看」。

王鶴棣與白鹿默契絕佳，在節目上被問及王鶴棣與時宴的共同點及最想從時宴身上拿走一樣的東西，二人異口同聲回答「帥氣」、「錢」，劇中劇外互動都成觀眾的焦點，開播前網友評價熟人拍親密戲的尷尬感，王鶴棣回應：「我們都是在自己本職工作上，能夠專業的對待自己的工作，並且朔造好自己的角色，所謂的熟人尷尬，我相信會慢慢的被劇情帶入過去。」

《以愛為營》晚上8點在iQIYI國際版APP及iQ.com首播。