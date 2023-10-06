國民黨總統候選人侯友宜今提出補助私立大學學雜費教育政策，賴清德競辦發言人陳世凱表示，賴清德副總統最早在今年六月就已經推出此項政見，要縮短公私立大學學費落差，目的就是要具體落實教育平權。陳世凱說，當時侯友宜與國民黨稱此項政見是「大撒幣」，沒想到晚了幾個月仍舊跟進提出，真的是口嫌體正直。

陳世凱表示，今年六月賴清德就已經提出每年補助私大學生學費3.5萬元的政策，要從源頭減輕學生負擔，行政院也已經拍板定案。民進黨政府執政這幾年，國家財政狀況良好，還債最多、收支平衡，還能有盈餘，才可以將資源挹注在教育政策上。

陳世凱反問，今年六月，賴清德端出政策牛肉，被侯友宜批是大撒幣，那為何此刻又提出相似的政策？侯友宜的預算財源又要從哪裡來？

陳世凱指出，六月時國民黨、侯友宜罵得兇狠的模樣仍歷歷在目，對比上今日侯友宜所提出的政策，證明賴清德所提出的政見是對的，侯友宜只是為批評而批評。可見侯市長和國民黨的選舉方式就是，一個亂開支票當政見，一個用抹黑造謠當策略。