國民黨總統參選人侯友宜今天表示，民進黨總統參選人賴清德曾說自己是務實台獨工作者，如今要選中華民國總統，卻沒有表態是否反對台獨；他參加總統大選，願意跟賴清德電視辯論，口才差沒有關係，重點是要把事情講清楚。

侯友宜今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪時，談到藍白合議題，以及民眾黨要求辯論、民調，是否害怕與民眾黨總統參選人柯文哲辯論，侯友宜並沒有正面回應，但他說，願意跟賴清德電視辯論。

侯友宜表示，大家都認為他口才差，不過重點是要把事情講清楚，而不是只有拋問題，拋問題很簡單，但有沒有方法、能不能執行才是重點，方法能夠執行才是好的策略，否則光畫大餅沒意義。

侯友宜質疑賴清德有3個問題沒說清楚，他說，賴清德說自己是務實台獨工作者，高舉台獨萬歲，現在要選中華民國總統，但中華民國憲法沒有台獨條款，賴清德要不要講清楚。

侯友宜接著說，第2個問題是民進黨執政7年多，貪腐問題以及弊案多，賴清德當過行政院長，現在又是副總統，要不要負責；第3個問題是綠電現在變成「綠色發財工具」，是新潮流的人在做，進口雞蛋的超思公司、高端疫苗背後是誰，賴清德到底重視人民還是重視新潮流，是為新潮流而選，還是為人民而選。

藍白幕僚14日將見面，侯友宜說，樂見雙方見面，沒有什麼事情不可以解決，既然大家不設議題，任何議題都可以討論；也許大家各有想法，最重要的是理念以及未來要合作的事情，先把合作架構穩定好，如果設前提，就談不下來。

對於藍白合作的方法，如果除了民調，還有什麼選擇，侯友宜沒有明說，僅表示，雙方既然要合作，就一定要包容不同的意見，要有大格局，不要注意小細節，如果嫌東嫌西，要怎麼結合。大家先坐下來好好溝通，他抱持開放態度，但會堅持反台獨、不能消滅中華民國。

侯友宜稍早接受台中全國廣播專訪，被問及是否認同總統蔡英文逐年提高國防預算時說，目前國防預算占GDP（國內生產毛額）2.5%，他贊成現階段要增加國防預算，因為兩岸不和緩，必須要有足夠配備，且對話跟實力可以同時展開。