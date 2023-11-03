李芳雯劇中飾演控制欲強的母親。（時創影業提供）

由簡嫚書、賴雅妍和孫可芳主演的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》，持續熱播中。劇中林子閎晚上是樂團主唱、白天是行銷主管的李龍一，個性不喜歡順著世界走，劇情前期鋪陳林子閎內心的陰暗面，讓觀眾緊追他的故事線，最後解謎他曾遭到摯友情緒勒索，他選擇相應不理，換來摯友的輕生，讓他心中一直有陰影，對於現實生活中若遇到情勒的狀況，林子閎說：「不處理也是一種處理。」

林子閎在劇中不僅遭摯友情勒，連自己的媽媽（李芳雯飾演）也常常控制他，希望他能按照自己的期待過生活，不惜一切代價希望兒子往上爬，母子倆見面總是沒給對方好臉色。

為突顯他在劇中反叛的性格，他時不時展露魔性笑聲，想要諷刺對現實的不平。對於網友好奇他這樣笑會不會累？他說：「真的蠻累的！」現實生活林子閎也透露自己有點社恐性格，面對不熟的人事物也容易尷尬，但他表示：「我沒有像李龍一笑那麼誇張，我都是怪表情居多。」

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV、NETFLIX一次上架2集，另外每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋正式上線播出。

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