鄧偉德(左起)、林莎、林子閎、郭書瑤、周智慧在《完全省錢戀愛手冊》飾演同事。（TVBS提供）

郭書瑤、林子閎主演TVBS攜手新傳媒打造的劇集《完全省錢戀愛手冊》，9日與新加坡演員周智慧、鄧偉德和第一次參與戲劇演出的林莎現身辦公室主場景，分享拍攝半個多月的心情。郭書瑤曾與前SpeXial團員王以綸交往，現又與前團員林子閎合作，兩人都說之前不熟，郭書瑤表示曾碰過幾次，林子閎則開玩笑說：「路上碰過。」

郭書瑤劇中是省錢王，戲外還有房貸壓力的她購物也會貨比三家，網購時會把想買的商品放進購物車幾天，避免衝動購物。林子閎戲裡花錢不手軟，但自曝私下沒有物慾也沒有食慾，幾年來都維持一天只吃一餐的他，180公分只有60出頭公斤，接拍這部戲被嫌太瘦，被要求增胖，1個月內胖了10公斤。

他說自己也沒有什麼省錢之道，因為根本沒有物慾，「我很久沒有購物了，也不買衣服，平常只花交通費用和吃飯！」生活中另一筆較大開銷是養了10多隻烏龜。他笑說連經紀人都「求我買衣服」，因為他已經連續3檔戲開鏡都穿同一套，「因為我人模人樣的衣服只有那一套，每次開鏡、殺青酒、經紀公司開會、試鏡都穿同一套」。郭書瑤一聽還誇他：「很好啊！心無缺即是圓滿。」

感情單身中的郭書瑤被關心近況，她笑喊：「今年真的不會有了！我都在這裡（指拍戲）！」林子閎忍不住說「幫她找一個好人吧」，她自己則表示：「我心無缺、不急

，一直都滿隨遇而安的。滿好的、滿自在的。」

有「星洲版宋慧喬」封號的周智慧，飾演熱愛時尚的Elly，與同為會計的郭書瑤互看不順眼，引發公事、私事許多意想不到的對決。已經提前來台住一段時間的周智慧透露很喜歡台灣的天氣，很喜歡騎腳踏車到處走走，沒想到日前卻被導航系統誤導，騎了1個多小時才回到飯店，不過也因此變成台北街頭通。

擁有模特兒、演員、歌手、主持人、泰拳高手多元身分的鄧偉德，擁有健美的身材，透露之後將有機會脫上衣的激情戲，但拍攝半個月發現台北是個美食天堂，已經造訪寧夏、士林夜市，十分擔心自己的身材受影響，最近格外注意飲食。

《食尚玩家》主持人林莎首次跨足戲劇，坦言心情十分忐忑，加上拍戲前一週身體不適，怕自己沒能好好準備，更讓她備感壓力。被問到省錢的秘訣，林莎說：「我都不出門，在家也盡量不滑手機，減少花錢的機會。」與沒有物慾師兄林子閎，同屬省錢一族。