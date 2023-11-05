「最知名假律師」周方慰遭控積欠近800萬元社區管理費不付，其離譜行徑不僅於此，他明知自己沒有律師執照，卻違法承攬民事訴訟5年，更以曾格爾新聞威脅前女友，拿裸照逼女方簽下千萬元本票的「分手賠償」，女方在忍無可忍下提出告訴，全案仍在偵辦中。

據了解，周方慰自稱是台灣大學法律系畢業，為富邦行銷管理顧問公司、富邦綜合開發及萬國國際開發公司負責人，他曾多次以律師身分接受採訪談論訴訟案。

時代廣場大樓遭周方慰求償1500萬元，每戶要分別負擔數千到數萬元，讓10月底的區權會氣氛低迷。（圖／讀者提供）

2017年間，太子集團創辦人許勝發因數十億債務而遭法拍，周方慰還曾以債權人律師身分接受媒體採訪，指責許「借了錢就不還」的行為，他還因外遇生子遭郭姓妻子怒告通姦，遭檢方起訴並判刑，周方慰因而提出通姦除罪釋憲聲請，成為通姦除罪化推手，法界對其身分深信不疑，卻被檢調發現他竟是假律師。

台北地檢署發現周方慰不具有律師身分，還「收費」承攬民事訴訟長達5年，不法獲利高達188萬元，今年初指揮北市處展開搜查，更發現其離譜行徑不僅於此。檢調發現，去年底他不滿前女友提出分手，竟以裸照威脅女方簽下千萬本票的分手賠償，多次傳訊息恐嚇對方，聲稱要讓女方「成為名人」，還要拜訪對方的父母，「看看他們到底是怎麼教育你的，才會讓你找男人來包養兩年」。

周方慰曾以曾格爾的新聞要脅前女友，要求女方簽下千萬元本票，否則「鐵定會比曾格爾新聞更精彩」。（圖／翻攝曾格爾臉書）

周方慰更多次拿私密畫面威脅對方，稱女方是「香香的一線鮑」，揚言要將對方的裸照刊登出來，要讓女方在家人、合作夥伴和大眾面前社會性死亡，更洋洋得意表示「鐵定會比曾格爾新聞更精彩」，女方則在忍無可忍下提出告訴，檢方調查後認定周男涉犯《律師法》、《刑法》恐嚇取財未遂罪，將他起訴，全案依法偵辦中。

本刊致電富邦行銷管理顧問公司、富邦綜合開發及萬國國際開發公司，想詢問周方慰對相關指控的看法，但公司電話已成空號，而時代廣場管委會也表示沒有周方慰的聯絡電話，因此至截稿前仍未獲得其回應。

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