嘉義鹿草大火！4棟民宅陷入火海 1人獲救無生命跡象送醫 14:092023/11/05 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣鹿草民宅大火，消防人員灌水撲滅火勢。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣鹿草鄉竹山村一處民宅今天中午12時43分許失火，火勢猛烈延燒3、4棟房子，消防人員趕往救火至1時多控制火勢，但從火場搶救出1名年近60歲陳姓男子，當場無生命跡象，緊急送醫搶救中，起火原因由警方調查中。 台南醬油廠重大意外！3員工跌落醬油槽均無生命跡象 幸運全救回 惡火奪命！滿室雜物夫妻受困 尋獲已成2具焦屍 彰化廢棄工廠拆除竄火 濃煙衝天！機具切割不慎釀禍 #嘉義縣 #火災 #無生命跡象 #搶救 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東刺青店縱火2死！老闆撐8天仍枉喪命 家屬泣訴：要判凶嫌死刑 10:122023/11/07 社會 屏東刺青店老闆搶救8天 傷重不治！19歲惡男縱火害夫妻雙亡 09:522023/11/07 社會 季節限定！ 嘉縣紫色仙草花海正當時 賞花再遊農特產市集 16:482023/11/04 生活 搶救現場！遊覽車「疑剎車失靈」側翻 志工團1人命危38輕重傷 17:072023/11/05 社會 駁二本東倉庫燒毀疑似店貓咬破電線 業主1習慣法院判免賠 15:442023/11/03 社會 煮菜「油鍋起火」切忌1舉動！專家曝滅火4步驟 13:582023/11/07 生活 千萬遊艇起火燒成焦黑 維修技師監督不周下場慘了 16:482023/11/06 社會 烏來建材倉庫大火 山區內冒大量火煙 17:342023/11/03 社會 北市信義區民宅竄惡火 全面燃燒尋獲1焦屍 10:032023/11/03 社會 大巨蛋11／10消防演練 議員批：搶救計畫還停在2015 17:502023/11/06 政治 輔導露營區合法化 嘉義縣2露營場恐退場 11:222023/11/02 生活 去年才「吐血昏迷」 31歲男歌手驚傳送醫搶救疑輕生 21:302023/11/05 娛樂 日愛媛山火燒整晚釀1傷 地面難滅出動直升機 11:462023/11/02 國際 3歲童疑未戴安全帽「站踏板」 母騎機車追撞 兒慘遭夾死 13:372023/11/05 社會 遊覽車翻覆時同坐 重傷夫與妻天人永隔 家屬不忍告知噩耗 07:522023/11/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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