嘉義縣鹿草鄉竹山村一處民宅今天中午12時43分許失火，火勢猛烈延燒3、4棟房子，消防人員趕往救火至1時多控制火勢，但從火場搶救出1名年近60歲陳姓男子，當場無生命跡象，緊急送醫搶救中，起火原因由警方調查中。