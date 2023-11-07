爐火烹調不慎引發火災是住宅火警常見原因，內政部提醒，萬一民眾遇到此狀況，千萬別往油鍋裡倒水，水遇熱會迅速蒸發汽化，體積瞬間膨脹1700倍，造成更大的危險。應該保持冷靜、用鍋蓋護身，接著拿鍋蓋沿著鍋子邊緣蓋上，或使用滅火器滅火，再來關閉爐火及排油煙機，最後讓油鍋靜置冷卻一段時間，避免復燃。

內政部在臉書粉專發文指出，爐火烹調不慎是住宅火災常見原因，食用油加熱達到自燃溫度時，沒接觸到火焰也會燃燒，民眾若遇到油鍋起火，第一直覺可能會以水來滅火，但油比水輕，往油鍋裡倒水的話，水遇熱會迅速蒸發汽化，體積瞬間膨脹1700倍，油也會跟著水蒸氣四處噴濺，造成更大的危險。

另外有些民眾認為可以倒入麵粉或粉類滅火，內政部表示，粉狀物不但不能阻隔空氣也無法降溫，反而會讓火勢更加猛烈。

萬一烹煮食物時油鍋起火，應按照4步驟處理，首先保持冷靜、用鍋蓋護身，千萬不可用水滅火；再來使用住宅滅火器滅火，若沒有滅火器，可以拿鍋蓋沿著鍋子邊緣蓋上，隔絕空氣與水源；接著關閉爐火及排油煙機；最後讓油鍋靜置冷卻一段時間，避免復燃。