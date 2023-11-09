近日天氣轉涼，不少人開始吃鍋，一名男網友好奇詢問，台灣人超愛吃火鍋，且火鍋的種類多，甚至還有朋友不分四季都會吃鍋，實在很驚人，但他其實不太理解火鍋好吃在哪，怎麼會想一吃再吃，對此，許多愛鍋者表示「火鍋CP值很高」，不貴又什麼都能吃到，不知道吃什麼的時候，就會想吃鍋。

一名男網友昨天在Dcard上分享，台灣人超愛吃火鍋，從一人吃的百元小火鍋，到多人一起吃的千元大火鍋，不管是冬天還是夏天，火鍋似乎永不退流行，每個季節都會有人去吃，而他也很常看到朋友PO的限時動態是在吃鍋。

男網友表示，他沒有特別討厭火鍋，但吃了幾次都覺得很普通，不太理解火鍋好吃在哪裡，讓大家可以一吃再吃，也很好奇火鍋在台灣這麼夯的原因是什麼。

貼文引起網友討論，不少「愛鍋者」表示，火鍋的CP值很高，不貴又什麼都能吃到，加上吃鍋要互相幫忙煮，是個樂趣很多，又能使感情升溫的活動，「小小一鍋，包山包海，可吃粗飽，也可精緻高檔，可談生意，也能聊八卦」、「有菜、有肉、有飯、有麵、有湯，對於什麼都想吃的我，每個都可以吃到」。

不過也有網友認為，吃火鍋很麻煩，湯湯水水一堆，而且跟不熟的人吃也很煩，不能只顧著自己吃，還要意思性的幫忙涮肉、煮菜。