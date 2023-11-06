花蓮監獄賴姓受刑人想要參與明年1月13日的正副總統及立委投票遭拒，提行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院日前作出裁定，花蓮縣選委會應於訴訟確定前，在花蓮監獄內設置投票所供賴男投票，這是繼台北監獄林姓受刑人提出聲請獲准後，全台第2件由法院准許受刑人投票的案件。

賴男提起行政訴訟主張，他在花蓮監獄執行有期徒刑中，且設籍在花蓮監獄6個月以上，花蓮縣選委會並未在花蓮監獄設置投票所，導致他賓質上無法行使選舉權，他委請社園法人監所關注小組函請花選會在花蓮監獄設置投票所。

但中央選舉委員會及花選會回覆，有關監所收容人如戶籍己遷至監所，其在戶籍地投票所投票可能方式，包括由監所戒護收容人外出前往該監所所在地之投票所投票，涉及法務部權責，及如果在監所內設置投票所，屬於特設投票所，為不在籍投票類型之一。

賴主張，因選舉投票在即，如不儘速適當處置，他的投票權將遭花選會及中選會實際上違法制奪，顯有重大之損害且具有急迫之危險，同時請求定暫時狀態處分。

台北高等行政法院認為，監獄收容人固然是因其等為違法行為而必須入監服刑接受懲罰，但監獄行刑矯治處遇之目的，是「促使受刑人政悔向上，培養其適應社會生活之能力」，不應該是在所受刑期宣告之外另外利奪收容人的其他權利、降低人權保障之程度、或是予以汙名化。

北高行政法院認為，花選會長期不提供收容人在監獄投票之機會，已經被我國邀請的國際人權專家認定為違反公政公約，甚為明確，賴男如依本件聲請而得行使投票權，促使國家遵守公政公約

之義務，也足以再度向國際社會宣示我國遵守國際人權標準的意願，對於國家形象具有正面意義，經利益衡量，裁准定暫時狀態的請求。