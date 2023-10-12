在台北監獄服刑的林姓受刑人想要參與明年1月13日的總統、副總統及立委投票，他向法院提行政訴訟及聲請假處分，台北高等行政法院裁定，桃園市選舉委員會在本案行政訴訟確定前，應暫先准予林男在台北監獄內，設置第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉之投票所或其他適當方法，供林行使前開選舉之投票權。

年滿20歲的林男，戶籍在2019年12月遷入桃園市龜山區宏德新村2號即臺北監獄，設籍迄至明年1月13日之投票日將逾4年，於國內繼續居住6個月以上，他在選舉投票日時，仍在監執行，他主張是戶籍在台北監獄之選舉權人，可以參與投票。

林男先前未能實際行使投票權，因此委由社團法人監所關注小組函請中選會、桃園市選舉委員會在舉行系爭選舉時，在台北監獄設置投票所，但中選會今年3月27日函、桃委會以3月28日函覆。

函覆內容指「有關監所收容人如戶籍已遷至監所，其在戶籍地投票所投票可能方式，包括由監所戒護收容人外出前往該監所所在地之投票所投票，惟此尚涉及法務部權責。至如在監所內設置投票所，屬於特設投票所，即選務機關針對特定身分之選舉人，在特定地點設置投票所，為不在籍投票類型之一，考量監所情況特殊，於監所特設投票所，允應明文規範，以避免爭議。」

林認為，他在選舉之投票日，仍難以行使投票權，提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態之處分。