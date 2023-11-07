這一周股巿漲了近600點，不少股民在問，多頭行情來了嗎?再加上距離2024總統大選不到百日，大家在問:「選舉行情啟動了嗎?」對此，品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰大喊:選舉行情真的來了！

黃世聰說，今年九月到十月的股巿表現不好，讓很多股民愁眉苦臉，一直在問，總統選舉年，不是都會有選舉行情嗎?所幸，經過這一星期以來，股巿已經要朝向這一波高點前進，不只台灣，很多國家都己經突破下降趨勢線，所以，可以說，大家所期待的選舉行情真的來了。

黃世聰強調，大家開始要用比較樂觀，比較多頭的去看待未來行情。依過去經驗值，十月時股巿是會上漲的，但10月7日發生以哈衝突，整個國際局勢不太穩定，使得油價黃金都向上攀升，股巿也一度受影響，再加上十月底時的美國晶片新禁令，讓美國晶片業者出現重創的局面，連黃仁勳都出來表示，好幾天睡不著覺。

若再加上中國的金融風暴，包括房地產的恒大碧桂園等，所以，外界感覺起來往下走的態勢沒有改變。但是，若依此來看，又為何近期全球股巿會出現大幅反漲的局面呢？

黃世聰說，這跟美國聯準會有非常大的關係，尤其在11月初時的公開利率操作委員會的利率決策，對於升不升息沒有任何表示，但從氛圍來看，可以知道美國的通膨率快速往下，二是美國經濟也受到影響，讓巿場認為美國的升息靠近尾聲狀況。相對應股巿之所以快速往下，也是因為暴力升息，所以，升息告終，也會讓錢回到股票巿場。

所以，全國的投資巿場，包括台灣的股巿等，都己經開始進行新一波的資金輪動行情，究竟該怎麼去掌握新的行情，在本集節目中，黃世聰有針對三大族群包括IC設計、AI、封測，進行分析，千萬記得鎖定每周二晚上八點首播的《聰明理財大小世》，黃世聰帶你聰明理財賺大錢。

《來了！來了！選舉行情真的來了！｜黃世聰-聰明理財大小世｜品觀點》

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