近期鴻海股價跌破百元，來到波段新低點，到底鴻海的下一步要怎麼看？面對中國大陸對於富士康的查稅風波，似乎也讓台灣蘋概股感受到危機，相關的蘋概股也都來到波段低點，對此，品觀點YT頻道《聰明理財大小世》黃世聰指，蘋果的效應對台灣來說，會愈來愈小，尤其中下游零組件，台灣業者早己明白將退出蘋概股的行列，加速往AI人工智慧發展，再創另外一片天空。

黃世聰指出，鴻海遭受到不用的查稅風波，究竟會被罰多少錢，當未知道，不過，大家應可看出，中國似乎有意把富士康擠出中國，所以除了查稅之外，還放出許多不利消息，就連創辦人郭台銘也受害。

此外，台灣的緯創公司，近期也把印度的廠賣給印度的塔塔集團，由此可見台灣的公司一直在退出中國及印度。而原本是台灣要布局的蘋概股，也開始賣了，最主要是因為，原本認為蘋概股很香，但是，至今己慢慢變成毒藥。

黃世聰強調，查稅後究竟要罰多少，目沒有定調，若以馬雲來看，過去曾被二張罰單，一共價值400億人民幣，大約是2000億台幣，而後來馬雲又捐了1000億人民幣，投合台幣是5000億元，馬雲繳了7000億元才得以解脫，那麼郭董可能也會被罰百億以上，若在100億以內，對鴻海影響不大，但若是500億到1000億,影響會比較大，若是5000億，就會影響到EPS。所以，鴻海到了90塊附近水準來說，應該是一個中長期的買點。

另外，緯創公司出售印度的廠房，就會少了蘋概股的狀況，其實這幾年，台灣的廠商都有意淡出蘋概股的供應系統裡面，不過帶後真正原因是什麼呢？記得鎖定每周二晚上八點首播的《聰明理財大小事》，讓黃世聰說故事給你聽，增長財經方面的見聞。