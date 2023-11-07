據近期的毛豬市場批發價格顯示，價格仍維持在每公斤85元至95元的綠燈區，未料中央畜產會近日公告進口及國產豬肉釋出方案「出清專案」，並提及為因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉，但農業部官員說，目前該方案已暫緩，會至過年前觀察產銷需求等再決定是否啟動。

依該方案，國內肉品業者至至年底前可採購包括進口豬肉、國產毛豬肉及國產黑毛豬肉等各部位豬肉，還享有代宰廠商回購折扣、產業團體會員折扣方案等。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，雖然許多豬舍仍在改建等，導致在養量較同期少，但目前產銷仍穩定，且價格仍是綠燈區，因此該方案先暫緩，會等到消費高峰時再釋出，每年豬肉價格高峰在中元節、過年前後，將持續觀察產銷及價格。

中央畜產會也表示，考量近期天氣因素及國內豬肉供銷狀況，未來將視消費者及農曆年節需求，適時、適量供應市場。

中央畜產會指出，豬肉為重要動物蛋白質來源，無論冬令進補或日常菜肴，都是不可或缺的食材，隨年關將至及天氣逐漸轉冷，需求將逐漸增溫；畜產會肩負產銷調節任務，不但要嘉惠消費者，更要兼顧養豬農民的權益，由於目前尚未達豬肉需求高峰，因此暫時停止釋出專案，後續會視國內生產狀況及消費市場需求機動調整釋出的時機。