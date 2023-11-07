高雄市現有蛋雞場134場，飼養量約305萬隻，佔全國第五，高雄市農業局為推動養雞產業升級，輔導養雞場導入現代化設施設備改善飼養環境與動物福利，有效增加高雄的雞蛋產量。高雄市農業局長張清榮表示，有關蛋雞的友善飼養與動物福利，也是農業局推動工作重點，今年11月高雄市蛋雞場每日生產雞蛋8500箱，比去年同期增加8.9%。

蛋雞的友善飼養與動物福利，也是農業局推動工作重點。（圖片來源：高雄市農業局提供）

張清榮指出，以高雄市輔導的蛋雞場「石安牧場」為例，是動物福利是傑出典範，石安牧場坐落於阿蓮區，是台灣優質雞蛋的代表，飼養規模70萬隻，年產1.1億顆蛋，自2011年引進歐盟規範動物福利籠養設備，為亞洲第一家全場採用歐規動物福利籠養設備的蛋雞飼養牧場，並通過人道及友善畜牧雙驗證，所生產的「動福蛋」產品取得產銷履歷、動物福利及SQF Level 3國際食品安全品質管理等多項驗證。

在飼養過程中於產生的雞糞，與禽糞與廢水，透過循環處理，每年產出的綠電達2,096萬度電（圖片來源：高雄市農業局提供）

石安牧場在飼養過程中，對於產生的雞糞，與禽糞與廢水，透過循環處理，每年產出的綠電達2,096萬度電，實現將養雞場廢棄物變成資源的目標，亦是台灣第一個建置綠能廠的養雞畜牧場，落實養雞產業循環經濟。

張清榮表示，從源頭輔導畜牧場生產安心畜禽品是市府一貫的目標，農業局會在兼顧產業發展及動物福利與飼養經濟效率的平衡下，對於家畜禽飼養與環境永續繼續努力，加強對養雞場改善提升的各項協助，讓產業能穩定發展永續經營。