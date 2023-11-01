針對學生打老師等校園暴力問題，教育部表示將協助學校啟動學生輔導措施。（林志成攝）

針對桃園市等10個縣市教師工會聯合要求教育部正視學生打老師等校園暴力問題，教育部表示，將協助學校及各地方政府，依相關法規啟動學生輔導措施，如為特教生應考量其障礙類別及特質，依特殊教育法等相關規定，擬定學生行為功能介入方案並予行政支持，研議符合學生之教育處置措施或輔導協助事項。

教育部表示，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，倘學校進行特殊管教措施，應請監護權人配合到校協助學校輔導該學生及盡管教之責任，並依「家庭教育法」規定提供相關家庭教育諮商或輔導等服務；透過辦理家長參與適性輔導工作、親職教育等活動，促進親師溝通合作。

為落實教師支持機制，營造親師合作溫馨友善校園，教育部持續推動眾多措施，其中為健全教師諮商輔導體系，依教師法規定，教育部已設立「教育部教師諮商輔導支持中心」，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務。另為給予更多支持，自113年度起，補助預算也提高 10倍，達6000萬元，以落實教師支持機制。

為強化親師合作，教育部說，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，倘學校進行特殊管教措施，應請監護權人配合到校協助學校輔導該學生及盡管教之責任，並依「家庭教育法」及「學生輔導法」規定提供相關家庭教育諮商或輔導等服務；透過辦理家長參與適性輔導工作、親職教育等活動，促進親師溝通合作。

家長管教責任方面，教育部說，父母對於侵害子女身心健康的因素，負有防止與排除義務，也要盡教導養育的責任，使子女身心健全，茁壯成長，倘父母或監護人對兒童及少年疏於保護、照顧情節嚴重，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年或其最近尊親屬、直轄市、縣（市）主管機關、兒童及少年福利機構或其他利害關係人，得請求法院宣告停止其親權或監護權之全部或一部，或得另行聲請選定或改定監護人；對於養父母，並得請求法院宣告終止其收養關係。