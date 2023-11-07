巴黎奧運會將於明年7月26日至8月11日舉行。這是新冠疫情以來首次全面讓觀眾進場觀看的奧運賽。法國當局視其為展示法國文化與美食的大好良機，但最新調查顯示，竟然有高達近4成的巴黎餐廳老闆擔心，到時他們將賺不到錢，連營運都將更加困難。

英國《泰晤士報》引用巴黎商會的一項最新調查結果報導，當地的275家咖啡廳與餐廳老闆當中，有近4成老闆表示，奧運會期間他們店內可能不會有什麼生意，甚至有老闆考慮在奧運期間暫停營業。

巴黎旅遊局預估，明年夏天，大約會有1600萬名觀光客湧入，不少當地居民已打算「出逃」，而他們在離開市中心之際，可能把房屋出租。餐廳老闆擔心，儘管有觀光客湧入，但可能無法彌補老顧客離開帶來的損失。

餐廳老闆也擔心，正式的法國菜可能不受遊客歡迎，他們偏愛的恐怕會是方便的速食。加上在奧運會期間，巴黎將採取更嚴格的安全措施，部分道路將禁止車輛通行，行人也要接受檢查，客流量勢必受到影響。2012年倫敦奧運會期間，就有不少英式餐廳抱怨，奧運並未帶來預期中的消費人潮。