台灣餐廳普遍有限制用餐時間，大陸一名男子日前到台灣旅行，在台北東區某餐廳用餐，才吃到一半就被服務員告知用餐時間結束，他被迫離開餐廳，認為台灣餐廳限制用餐時間很不合理，貼文掀起兩岸網友熱烈討論。

該名大陸網友近日在《小紅書》發文詢問，到台灣東區的餐廳用餐，吃到一半被服務員告知「先生，您的用餐時間到了」，他只好離開改到不限時的熱炒店，他說大陸人吃飯習慣是吃完就會離開，若要聊天會再到飲料店，不解台灣餐廳為何會有時間限制，直呼「很不合理。」

貼文吸引台灣人回應，「當你在門口排隊時，你就會覺得時間限制很合理」、「餐廳至少都是給2小時的用餐時間，已經很夠了」、「假日和用餐高峰保障所有人的需求難道不好嗎？」、「我也不喜歡，但可以理解。」

當中也有台灣網友質疑大陸都沒有限制用餐時間？不少大陸人表示，大部分的餐廳都沒有規定用餐時間，因多數的大陸人認為用餐被催促，是一種不好的體驗，此外在大陸的餐廳也不會限制消費者帶外面的飲料入內。