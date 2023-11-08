今年杭州亞運勇奪女子輕艇激流K1金牌的輕艇女子選手張筑涵，8日收到國際輕艇協會公告，確定獲得2024巴黎奧運輕艇激流女子K1參賽資格，將和她的表弟也是輕艇激流K1選手吳少璿，一同前進花都。

張筑涵杭州亞運摘金，吳少璿則在輕艇激流男子K1鍍銅，兩人挑戰10月底在日本東京進行、攸關巴黎奧運參賽資格的2023年亞洲輕艇激流錦標賽，吳少璿95秒62獲得第4名，張筑涵則是115秒32取得第3，兩人因為排名在前的大陸、日本已取得奧運門票，要等待遞補機會，中華民國輕艇協會8日上午收到國際輕艇總會來信，確認張筑涵、吳少璿遞補成功，為中華隊再添巴黎奧運參賽權，現年30歲的亞運四朝元老張筑涵，更是第1位連2屆奧運參賽的台灣輕艇選手。

吳少璿在杭州亞運期間就提到，大陸和日本已經先取得巴黎奧運資格，有信心在亞錦賽也爭取到奧運參賽權，如今目標成真，也將和表姐一同挑戰奧運，成為家族之光。

包括輕艇激流K1張筑涵、吳少璿，目前中華隊取得巴黎奧運參賽資格的選手還有射擊男子不定向飛靶楊昆弼、男子定向飛靶李孟遠、女子不定向飛靶、女子25公尺手槍的田家榛，以及女子10公尺空氣手槍的劉恆妤、李孟遠，加上田徑跳遠林昱堂、400公尺跨欄彭名揚、游泳王冠閎和拳擊林郁婷、吳詩儀、賴主恩、甘家葳。