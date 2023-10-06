第4度闖進亞運的張筑涵，在6日上午登場的女子輕艇激流K1項目划出總分第2的成績，且沒有被罰任何秒數，完美挺進決賽，張筑涵在決賽上延續沒有被罰秒的狀態，以109.51分擊退大陸好手李露，奪下中華隊亞運第16金。

K1準決賽上，張筑涵在兩個分段分別繳出33.95、61.60秒，並且沒有錯過以及觸碰任何標竿，以110.93分位居第2，暫居第一的是中國大陸好手李露，她划出102.58秒，雖然被罰了4秒，但還是以總分106.58分完賽。

張筑涵在K1決賽第6位出賽，順利征服讓眾多好手吃鱉的第18桿逆流桿，依然是獲得沒有罰秒的成績，最終划出比預賽秒數還要短的109.58秒，已經是至少確定銀牌進帳，就看壓軸登場的李露結果如何，雖然繳出全場最快的108.22秒，但在第20桿中被罰秒，李露的成績更動為110.22分，張筑涵在驚濤駭浪中奪下金牌。

中華隊另一好手吳融政在上午C1準決賽發揮不慎理想，在所有完賽的選手當中（兩位韓國選手沒划完）被罰了最多的304秒，雖然完賽時間排在第9，但加上罰分以總分418分名列第11，原本無緣取前8名的決賽，但因同國選手無法一起入選，吳融政仍順利闖進下午決賽。

吳融政在C1決賽第一位出賽，雖然過程中發生翻船，以及碰觸到第3、19及20號標竿各被罰2秒，但仍以總分124.6分排在第5，金牌由烏茲別克選手克列夫列耶夫拿下，預賽划出第一名成績的日本好手佐佐木將汰則拿下銅牌。