知名律師李怡貞外型亮眼、口條清晰，吸引許多粉絲，如今卻遭作家吳懿哲指控她利用「高人氣」公審霸凌，而且沒有十足證據就將吳懿哲「往死裡打」，甚至將吳的私生活搬到檯面上評頭論足。

陳沂曾與李怡貞在社群上演「諜對諜」，隔空互嗆引起網路熱議。（圖／許方正攝）

李怡貞受訪時相當無奈，首度吐露心聲，表示自己長期飽受「假帳號」騷擾，連家人都遭詛咒，她只是想遏止歪風卻遭人「落井下石」，心中滿腹委屈，強調一切應該靜待司法調查，而不是隨之起舞。

經常受邀上「女人我最大」分享時尚戰利品的美女律師李怡貞，亮眼外型及直率性格吸引了大票鐵粉。不過作家吳懿哲控訴李怡貞經常在公開平台上利用「知名度」不分青紅皂白的公審他，不斷質疑他「誘拐未成年」，還對他人身攻擊，就只因他是「網紅陳沂」的粉絲，讓吳內心受創嚴重、憤而提告。

李怡貞則氣憤指出，她連續數月遭莫名「假帳號」、「假粉專」批評攻擊，不斷嘲笑她暴牙、法令紋、全民阿嬤等，還瘋狂刷負評，但因「人紅是非多」所以起初並未多想，但相關評論卻越來越誇張，甚至上升到家人，還開始出言不遜，不斷用粗俗字眼詛咒他全家「不得好死」，讓她內心十分崩潰，認為繼續放任對方只會讓狀況更惡化。

於是李怡貞不斷蒐集證據，希望能透過自身影響力來杜絕歪風，不讓躲在螢幕後的酸民不斷「詆毀別人」，害別人的生活處於水深火熱，自己卻安然無恙。身為律師的李怡貞見多識廣，對於酸民的攻擊比較能自我調適或一笑置之，但也坦言「不是所有人都能承受」，因此想利用自身影響力來導正歪風。

吳懿哲則指出，李怡貞發文說她循線掌握到假帳號的源頭疑似是「吳懿X」，但她指控對象與他同名同姓、又剛好都出書，還都是從南部北漂，種種跡象都指向他。加上許多網友私訊告知，他才認為李在「開他副本（公審他）」，他顧及形象才要求李應公開道歉。

對此，李怡貞認為自己的貼文並未「指名道姓」，質疑若非當事人為何要「對號入座」，對方甚至大張旗鼓想擺脫嫌疑，擺明就是想在她版面上「蹭熱度」，她覺得這也是某種程度的「變相騷擾」，既然吳懿哲已打算透過法律途徑來伸冤，雙方就應該靜待司法判決。

李怡貞強調，自己也深受其害，平時為人坦蕩磊落，若吳懿哲真的沒利用「假帳號」擾民，就不需要一直到處刷存在感，四處張揚自己被公審還趁機打書，未來判決若認定吳「非假帳號」本人，她也十分樂意認錯，但目前只覺得吳的所為越來越詭異，就算真的不是吳所為，也認為對方分明是想透過「對號入座」來蹭紅，現在只希望事情能盡快落幕，不想霸佔資源在私人的無聊糾紛上。

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