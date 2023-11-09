TOYOTA各車系銷售表現搶眼，為了歡慶2023年累積銷售突破十萬台，和泰汽車本月推出購車即贈dyson三合一涼暖空氣清淨機，有購車需求的消費者，現在正是最佳時機。

據最新車市銷售統計，TOYOTA今年1至10月已累計突破10萬台，總代理和泰汽車為了感謝消費者支持，本月推出「TOYOTA 空前獻禮 襲捲全台」限時活動，入主指定車款即贈價值近2萬元的dyson全新三合一涼暖空氣清淨機，再享最高60萬元零利率；此外，獲得台灣頭家青睞的TOWN ACE貨卡，入主即享2萬配件金，再享40萬零利率優惠。

和泰汽車表示，「TOYOTA 空前獻禮 襲捲全台」豪禮限時優惠活動針對COROLLA CROSS（汽油/HYBRID油電，含GR SPORT）、COROLLA ALTIS（汽油/HYBRID油電，含GR SPORT）、SIENTA、VIOS等車款，入主就送dyson全新三合一涼暖空氣清淨機（型號：Dyson Purifier Hot+Cool Gen1三合一涼暖空氣清淨機HP10，原價1萬9900元）。

TOYOTA歷來促銷贈品都能掀起話題，dyson三合一涼暖空氣清淨機能透過自動感應技術，有效捕捉灰塵、過敏原、細菌及H1N1病毒，可淨化99.95%小至PM0.1的微粒，帶來更潔淨的空氣。且全機密封符合HEPA H13標準，具備雙重過濾效能，可將污染物鎖住，還可一機多用，結合暖風、涼風及循環四大功能，打造優質健康的居家生活。

本月購買TOYOTA指定車款就送原價1萬9900元的dyson全新三合一涼暖空氣清淨機。（和泰汽車提供）

除了交車禮外，和泰汽車本月特別推出日本進口RAV4汽油版60萬30期零利率、國產指定車款最高60萬元高額零利率分期優惠，讓顧客資金運用更加彈性，若為符合政府汰舊換新補助資格的消費者，不論車種還能再享政府5萬元補助金。詳細優惠請至TOYOTA官網：https://www.toyota.com.tw，或洽詢TOYOTA全台展示中心。

本月購買TOYOTA RAV4汽油版即享60萬30期0利率。（和泰汽車提供）

本月入主TOYOTA TOWN ACE貨卡享限時40萬高額零利率優惠，再送2萬元配件金。（和泰汽車提供）

此外，TOYOTA TOWN ACE貨卡自推出以來，一直深受顧客喜愛，不僅擁有超大貨床，最高載重達960kg，並具同級最佳油耗15.2km/l，且所有車型都標配雙SRS氣囊，頂規車更搭載TSS（TOYOTA Safety Sense）主動安全防護系統，穩居國產輕型商用車銷售冠軍地位。現正推出TOWN ACE貨卡車型汰舊換新優惠價46.5萬元起，再送「2萬元配件金」及「40萬零利率」限時優惠。