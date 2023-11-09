58歲王姓女山友昨在登山途中不慎滑落5米深邊坡，造成右小腿腫脹與左手臂腫脹，疑似閉鎖性骨折，無法行走，經空勤總隊今天上午出動直升機，成功將人吊掛下山並送醫救治。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

58歲王姓女山友昨在登山途中不慎滑落5米深邊坡，造成右小腿腫脹與左手臂腫脹，疑似閉鎖性骨折，無法行走，經空勤總隊今天上午出動直升機，成功將人吊掛下山並送醫救治。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行6人登山隊伍挑戰岳界4大障礙路線之一馬博拉斯橫斷，一名58歲王姓女隊員昨卻在途中不慎滑落5米深邊坡，造成右小腿腫脹與左手臂腫脹，疑似閉鎖性骨折，無法行走，經空勤總隊今天上午出動直升機，成功將人吊掛下山並送醫救治。

該隊伍預計利用8天時間攀登馬博拉斯橫斷，4日自南投東埔登山口入山，將在11日從花蓮玉里中平林道出來，未料王女昨卻在途中不慎滑落邊坡，導致腳部創傷、肢體無力情形，隊伍考量回程路況不佳，恐釀危險，昨晚電話請求消防局派員救援並到就近山屋待援。

花蓮縣消防局獲報後，先以電話及訊息聯繫報案者並確認傷患資訊，趕緊集結搜救人員，包含消防局、林業署花蓮分署玉里工作站及玉山國家公園南安管理站等共5名先遣搜救人員，大家在玉里分隊集結清點裝備後，連繫空勤總隊支援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，經獲總隊勤務指揮中心通知，患者跌落邊坡5米，造成右小腿腫脹及左手臂腫脹疑似閉鎖性骨折，無法行走需申請空中救援，該隊伍則位在南投信義鄉馬利加南山山屋待援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午7時許派遣編號NA-713黑鷹直升機出動救援任務，沿花蓮機場南面爬高至1萬1000 呎定向目標區，上午7時15分抵達後實施空偵並辨識、確認目標，接著由搜救員吊掛出艙至地面替患者檢傷評估，將人吊掛上機後隨即定向德興棒球場，落地後交由救護車送往慈濟醫院治療。

消防局表示，該起山難救援案件將釐清相關內容，如有違規事項，將依「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。