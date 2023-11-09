李明川希望每年聖誕節大家都能想到他。（產值娛樂提供）

再過兩天就是「1111」光棍節，緊接著下個月還要迎來聖誕節，「斜槓天王」李明川將在11日推出第二首新單曲〈愛的尋找〉，改編自以愛為題的福音原創歌曲，編曲帶著濃濃的聖誕氛圍，李明川趣稱要當「台版瑪麗亞凱莉」，並向宇宙下訂單：「歡迎聖誕、跨年晚會來找我，我一定會華麗登場！」

李明川在今年七夕情人節發行單曲〈就是喜歡你〉大獲好評，搭配三立VBL《絕對佔領》片頭曲受到市場矚目，MV一上線就收到世界各地以英文、日文、西班牙文、義大利文的留言鼓勵，24小時不間斷的推播與留言，讓李明川又驚又喜，立刻投入新單曲〈愛的尋找〉的籌備。

李明川這次重新詮釋福音歌手徐小萍多年前發行的同名歌曲〈愛的尋找〉，他説：「誰説福音歌曲只有一種樣貌？我想在原有的福音歌曲裡加入聖誕元素，讓大家在歲末年終，添加更多的愛與祝福。」為此，他還親自改寫歌詞，副歌「我要將你所有愛 傳遍各地 灌溉我在你那裡 永恆美麗 生命不再空虛 一切都是因你 都是因你愛尋找 你將我尋找」，李明川說：「這首歌想跟大家說，愛是一種信仰，愛要懂得感謝，不論是曾經愛過的人、傷害過我們的人，謝謝他們讓我們成就現在的自己。」

因為這首歌，他又斜槓出「作詞人」身份，做任何事都要儀式感的李明川，經常在半夜聖靈充滿時埋首創作：「我會從恩典卡中抽出一張牌，牌會指引我往哪個方向寫。」他每修改一遍歌詞，就會給原作者徐小萍過目，就這樣前前後後花了一個多禮拜，字句琢磨、來回修改五次，終於讓原本的意境，增添更多生活化的感受。李明川表示希望透過這首歌能讓更多人得到心靈的慰藉，也不排除下次就自己填詞譜曲全創作。

〈愛的尋找〉是他再次與〈就是喜歡你〉製作班底合作，相較上一首單曲花了近一年時間籌備，這回在製作人林正強力壓縮時間的情況下，編曲人姜道只花一個晚上就完成編曲，由李明川帶有笑容的聲線來詮釋，勢必能讓這首令大家耳目一新的華語聖誕主題歌傳唱流行。

配唱時，李明川腦海中不斷出現各種聖誕節慶的畫面，他笑說：「聽到編曲的那一刻，我就說這不就是瑪麗亞凱莉嗎？我給每個朋友試聽，大家也都這麼說，我只差沒穿上她那套性感聖誕裝而已。台灣一直沒有很充滿聖誕節慶的歌曲和歌手，這樣也滿有趣的，希望從今年開始，往後每一年的聖誕節，大家都會想到我。」