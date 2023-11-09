大陸34歲男網紅仲尼在2016年跟知名女Coser卡琳娜結婚，兩人時常會去各個國家旅遊，不料這次卻傳出不幸的消息，7日仲尼在印尼峇里島遇難的消息在網路上發酵，搜救人員在佩提騰格海灘（Petitenget beach）附近海面發現仲尼的遺體，稍早當地警方也公布他的死因，是遭海面上的大木頭撞擊，導致他溺水身亡。

根據《紅星新聞》報導，峇里島當地警方表示，7日仲尼和妻子卡琳娜及友人一起出國遊玩，夫妻倆游泳時不幸遇險，妻子卡琳娜被救生員救起，仲尼卻不幸遇難8日遺體被發現，警方經調查發現，仲尼游泳時，因為被海面上的「大木頭撞擊」，因而導致他溺水身亡。

仲尼和卡琳娜有一個女兒揉西。（圖／coser.karina IG）

9日上午，度假村的飯店管理者透露，7日事發後，卡琳娜講述了仲尼溺水的那一刻。「卡琳娜想要幫他，但是她也幾乎快要不能呼吸了。差一點，他們就一起出事了。仲尼會游泳，但是沒有卡琳娜遊得好…他非常恐慌，她想要幫助他，但是海浪湧來，將他們分開了。」

搜救人員表示：「他們在一個危險的地方游泳，那裡水流很急，甚至有『禁止在那裡游泳』的標誌，但他們仍然在那裡游泳。最終水流和海浪捲走了他」搜救人員供的影片中，卡琳娜在看到仲尼屍體時掩面而泣。負責案件的發言人表示根據報告，此事件未涉及謀殺，為「一次意外事件」。